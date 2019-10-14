وزير الدفاع التركي يجري محادثة هاتفية مع شويغو حول العملية التركية في سوريا

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وزير الدفاع التركي يجري محادثة هاتفية مع شويغو حول العملية التركية في سوريا