بوتين والملك سلمان يصلان إلى قاعة المفاوضات بسيارة كهربائية... فيديو

ويظهر الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي القائدين أثناء تنقلهما في القصر الملكي على متن سيارة كهربائية بأربعة مقاعد، حيث وصلوا إلى أمام غرفة المفاوضات بعد حفل الاستقبال.

هذا ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، تستغرق يوماً واحداً، يلتقي خلالها مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف للصحفيين، أن المحادثات التي سيجريها بوتين مع العاهل السعودي وولي عهد المملكة، ستشمل الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتعاون في قطاعات الطاقة والزراعة والعسكرية التقنية.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية للرئيس بوتين، منذ في شباط/فبراير 2007، وستتوج بالتوقيع على 30 اتفاقا ومذكرة في مجالات عدة.