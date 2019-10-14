"لم نر حادثا مثله من قبل"... الشرطة الإثيوبية تعلن تفاصيل مقتل 16 شخصا

قال مسؤول في الشرطة المحلية الإثيوبية إن مسلحين قتلوا 16 شخصا على الأقل وأصابوا نحو 24 آخرين في قرية صغيرة شمال شرقي إثيوبيا في واحدة من أكثر الهجمات دموية في المنطقة.

ووقع الحادث حوالي الساعة الواحدة من صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي في أوبنو، وهي قرية صغيرة في منطقة أفامبو التابعة لإقليم عفار شمال شرقي البلاد، بحسب "رويترز".

وقال أحمد حميد نائب مفوض الشرطة في عفار "جاء المسلحون عبر جيبوتي وقتلوا الناس.. لم نر أبدا من قبل حادثا بهذا الحجم والذي فقد فيه كثير من المدنيين أرواحهم. نواصل التحقيق لتحديد هوية المسلحين".

ومن جانبه قال محمد حسن مدير مستشفى هبتي في عفار إن 28 شخصا وصلوا إلى المستشفى مصابين بجروح جراء انفجار عبوات ناسفة وإطلاق نار.

وأضاف أن امرأة مصابة فقدت في الهجوم زوجها ورضيعها البالغ من العمر أربعة أشهر.

وتنفذ إثيوبيا حاليا إصلاحات سياسية واقتصادية يقودها رئيس الوزراء أبي أحمد الذي تولى السلطة في أبريل نيسان 2018 بعد احتجاجات عنيفة مناوئة للحكومة أدت لاستقالة سلفه هايلي مريم ديسالين.

وفاز أبي (43 عاما) يوم الجمعة بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 لجهوده في إنهاء عقدين من العداء مع إريتريا.