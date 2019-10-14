ترامب يعلن فرض عقوبات على تركيا بسبب الوضع في سوريا

وقال ترامب في تغريدة على صفحتهع الرسمية في "تويتر" سوف أوقع قريباً مرسومًا تنفيذيًا ، سأطلب منه فرض عقوبات على المسؤولين الحاليين والسابقين في الحكومة التركية وأي أشخاص يشاركون في أعمال تركيا المزعزعة للاستقرار في شمال شرق سوريا."

وأضاف ترامب "وبالمثل ، سيتم رفع تعريفات الصلب مرة أخرى إلى 50 ٪ ، وهذا هو، إلى المستوى الذي كان ساري المفعول حتى تم تخفيضها في مايو/أيار الماضي. ستوقف الولايات المتحدة فوراً المفاوضات تحت رعاية وزارة التجارة بخصوص صفقة بقيمة 100 مليار دولار مع تركيا."

يتبع...