البيت الأبيض: وفد أمريكي رفيع المستوى يزور أنقرة قريبا لمناقشة سوريا

صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن وفدا أمريكيا رفيع المستوى سيزور أنقرة قريبا لمناقشة سوريا.

واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول للصحفيين: "مع الأخذ بعين الاعتبار الضعف الحالي للاقتصاد التركي، فإن تصرفات اليوم خطيرة للغاية. لكننا ملتزمون بحل الوضع من خلال المفاوضات، لذا أمر الرئيس وفدا رفيع المستوى بالتوجه إلى أنقرة في أقرب وقت ممكن لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا الاتفاق".



وفقا للمتحدث باسم الإدارة الأمريكية، فإن الرئيس ملتزم بإنهاء النزاع في شمال شرق سوريا و"يعتقد أن هناك فرصة لتحقيق وقف لإطلاق النار".

وتابع أن، "الولايات المتحدة تريد وقفا لإطلاق النار من قبل جميع القوى في شمال شرق سوريا".

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قال قبل قليل خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس ترامب طلب منه ترأس وفد رفيع المستوى للسفر إلى تركيا لمناقشة وضع العملية التركية ومطالبة أردوغان بوقف الحرب والجلوس للمفاوضات مع الأكراد".

وفي ذات الصدد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، بسبب العملية العسكرية شمال شرقي سوريا.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت على خلفية العملية العسكرية التركية بشمال سوريا عقوبات على قادة وزارتي الدفاع والطاقة التركية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية تشمل قائمة العقوبات وزير الدفاع والقائد السابق لهيئة الأركان العامة التركية خلوصي أكار، ووزير الطاقة فاتح دونميز ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم سليمان سويلو.

وبدأت تركيا يوم الأربعاء 9 أكتوبر / تشرين الأول، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".