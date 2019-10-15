السناتور الأمريكي غراهام يقول إنه يؤيد بشدة ترامب في فرض عقوبات على تركيا

قال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي ينتقد قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، يوم الاثنين، إنه يؤيد بشدة قرار ترامب فرض عقوبات على تركيا بسبب غزوها لسوريا.

وقال جراهام في بيان "لدى فريق الرئيس خطة وأعتزم دعمهم بأقوى ما يمكن وإعطائهم الوقت والمساحة المناسبين لتحقيق أهدافنا المشتركة".



وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قال قبل قليل خلال مؤتمر صحفي، إن الرئيس ترامب طلب منه ترأس وفد رفيع المستوى للسفر إلى تركيا لمناقشة وضع العملية التركية ومطالبة أردوغان بوقف الحرب والجلوس للمفاوضات مع الأكراد".

وفي ذات الصدد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، بسبب العملية العسكرية شمال شرقي سوريا.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت على خلفية العملية العسكرية التركية بشمال سوريا عقوبات على قادة وزارتي الدفاع والطاقة التركية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية تشمل قائمة العقوبات وزير الدفاع والقائد السابق لهيئة الأركان العامة التركية خلوصي أكار، ووزير الطاقة فاتح دونميز ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم سليمان سويلو.

وبدأت تركيا يوم الأربعاء 9 أكتوبر / تشرين الأول، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".