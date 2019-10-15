البنتاغون: رئيس الأركان الأمريكي يناقش مع نظيره الروسي سوريا

أوضح البنتاغون أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية ناقش الوضع في سوريا مع نظيره الروسي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إن الاتصال الهاتفي بين رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف ونظيره الأمريكي الجنرال مارك ميلي تناول مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ثم كشف البنتاغون أن الجنرال ميلي ناقش مع نظيره الروسي سوريا، حيث قال المتحدث باسم لجنة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية العقيد ديدي هالفيل إنهما تبادلا الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك في سوريا.

وأضاف المتحدث العسكري الأمريكي أنهما اتفقا على عدم إعلان تفاصيل المكالمة الهاتفية.