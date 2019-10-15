الاتحاد الأوروبي يدرس عقد قمة طارئة جديدة لخروج بريطانيا

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.ٍسي"، اليوم الثلاثاء، إن "قمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجديدة قد تعقد بحلول نهاية الشهر الحالي".

يأتي ذلك، غداة إعلان الملكة إليزابيث الثانية، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أكد في مطلع أسبوع مفاوضات حاسم بشأن بريكست، أن خروج لندن من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول يشكل أولوية بالنسبة للحكومة.

وقالت الملكة متحدثةً أمام النواب إن "أولوية حكومتي كانت دائما ضمان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر".

وأضافت: "حكومتي تعتزم العمل على وضع شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي على قاعدة التبادل الحر والتعاون الودي".

ويتبقى حجر العثرة الرئيسي في بريكست هو كيفية التعامل مع حدود بريطانيا الوحيدة مع الاتحاد الأوروبي، وهي الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

وهيمن تحدي الإبقاء على هذه الحدود، التي تدعم الاقتصاد الإقليمي وعملية السلام في أيرلندا الشمالية، على مباحثات بريكست طوال السنوات الثلاث الماضية، منذ صوتت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016.