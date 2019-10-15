وسط تضاؤل آمال العثور على ناجين... ارتفاع عدد قتلى إعصار اليابان إلى 58

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن العاصفة ضربت مساحة كبيرة من وسط وشرق اليابان، مما أدى إلى فقد 15 وإصابة قرابة 211 آخرين، بعد نحو 3 أيام من ضرب الإعصار هاجيبيس اليابان برياح عاتية وأمطار غزيرة، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
Japan Purple Sky— huda khan (@huda_khan84) October 13, 2019
Some speculated it was an omen, promising the destruction to come.
But a purple sky is actually a phenomenon which often precedes or follows a major typhoon or hurricane.
Purple skies are the result of a weather phenomenon called ‘scattering#PrayForJapan pic.twitter.com/DsrHXCrJZP
وقطعت المياه عن قرابة 138 ألف منزل، في حين انقطعت الكهرباء عن 24 ألف منزل، ليصل عدد الأشخاص الذين يعيشون دون كهرباء بعد الإعصار إلى مئات الألوف لكن ما يثير القلق هي المناطق الشمالية حيث بدأ الطقس يتحول إلى البرودة.
ويواصل آلاف من أفراد الشرطة والإطفاء والجيش البحث عن المفقودين لكن آمال العثور على ناجين تتضاءل.
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