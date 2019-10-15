تركيا تواجه حصارا تسليحيا

وكان وزير الخارجية التشيكي توماش بترجيتشيك قد صرح بأنه سيدعو مجلس وزراء الجمهورية إلى حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا.

وذكرت صحيفة روسية تتخصص في شؤون التصنيع العسكري أن وزارة الصناعة والتجارة التشيكية أعلنت أن تركيا تشتري الأسلحة النارية الخفيفة في الغالب من جمهورية التشيك، وأنها تعاقدت على شراء ما تبلغ قيمته 5.4 مليون يورو.

وأعلنت كل من ألمانيا وفرنسا قرارها بتعليق إمدادات الأسلحة إلى تركيا في وقت سابق، بينما بدأت بريطانيا، حسب مصادر إعلامية، تعيد النظر في التراخيص الممنوحة لتصدير الأسلحة إلى تركيا بسبب عمليتها العسكرية في سوريا.

وبدأت تركيا عمليتها العسكرية الهادفة إلى "مكافحة الإرهاب" عند حدود سوريا الشمالية في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول.