بعد 10 أيام على اختفائه في إسطنبول..العثور على المواطن الأردني المفقود

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن العثور على المواطن الأردني الذي فقد منذ 10 أيام في العاصمة التركية إسطنبول.

وأكد مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة "أنه وبمتابعة حثيثة من الوزارة والسفارة الأردنية في أنقرة عثر على المواطن الأردني المفقود عدي خالد عوض أحمد شبيب والذي كان ذووه قد فقدوا الاتصال به منذ عشرة أيام خلال زيارته لمدينة إسطنبول التركية، كما نقلت وكالة "بترا".

وأشار القضاة إلى أن مركز العمليات أبلغ ذويه وطمأنهم على سلامته، وأن السفارة أكدت أنه بخير وتعمل على تقديم المساعدة القنصلية اللازمة له وتسهيل مهمة عودته إلى المملكة بالسرعة الممكنة.