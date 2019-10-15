دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن تطلب مناقشة العملية التركية في سوريا

تقدمت كل من بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا، اليوم الثلاثاء، بطلب في مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع حول العملية التركية شمالي سوريا، يوم غد الأربعاء.

الأمم المتحدة - سبوتنيك . قال مصدر في مجلس الأمن لوكالة "سبوتنيك": "تقدم مندوبو الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا) بطلب إجراء نقاش".

ووفقا للمصدر، فإنه "من المفترض أن تكون المناقشة في إطار بند متفرقات".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وادعت تركيا أن العملية العسكرية تهدف للقضاء على التهديدات، التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول، وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

ودخلت وحدات من الجيش السوري مدينة منبج الاستراتيجية في شمال سوريا، أمس الاثنين، تطبيقا لاتفاق أعلنت الإدارة الذاتية الكردية توصلها إليه مع دمشق، لصد هجوم واسع بدأته تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ نحو أسبوع.