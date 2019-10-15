فرنسا: القرارات التركية والأمريكية ستؤدي إلى عودة تنظيم "داعش"

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، إن القرارات التي اتخذتها تركيا والولايات المتحدة في سوريا ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة وإن إجراءاتهما ستؤدي لا محالة إلى عودة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق.

وردا على أسئلة البرلمان، قال فيليب "العودة الحتمية لتنظيم "داعش" شمال شرقي سوريا وربما أيضا شمال غربي العراق تدمير لأمننا"؛ كما نقلت وكالة "رويترز".

واتهم فيليب واشنطن بالسماح بالهجوم التركي ودعمه بسبب قرارها سحب ألف جندي أمريكي بصورة أحادية من سوريا.

وبدأت تركيا، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".