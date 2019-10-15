إلغاء 45 رحلة في مطار برشلونة إثر تعرضه لأضرار جراء الاحتجاجات

ألغت السلطات الإسبانية 45 رحلة طيران في مطار برشلونة الدولي، اليوم الثلاثاء؛ نتيجة تعرضه لأضرار بسيطة بسبب اشتباكات بين محتجين مؤيدين لانفصال إقليم كتالونيا والشرطة.

قال المتحدث باسم شركة "أينا" المشغلة للمطار لـ"رويترز"، ”غالبية الرحلات الـ45 التي ألغيت اليوم مترتبة في واقع الأمر على عمليات الإلغاء أمس التي أثرت على 110 رحلات“.

وأضاف المتحدث "أن معظم المحتجين لم يدخلوا مبنى المطار وأن الضرر الذي تعرضت له البنية التحتية طفيف."

وأشار إلى أنه لا يستطيع تقديم تقدير محدد للضرر الاقتصادي أو عدد الركاب المتضررين جراء الاحتجاجات في الوقت الراهن نظرا لأن شركات الطيران لم تبلغ سلطات المطار بمعدلات الإشغال في الرحلات.

هذا واندلعت الاحتجاجات في إقليم كتالونيا، اعتراضا على الحكم الصادر من قبل المحكمة العليا الإسبانية، بسجن قادة وزعماء الإقليم الكاتالوني، لإدانتهم بتهمة التحريض ونشر الفتنة في محاولة الاستقلال الأخيرة 2017.