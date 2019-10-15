نتنياهو يناشد بوتين الإفراج عن المواطنة الإسرائيلية المعتقلة في روسيا

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطلب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، لإصدار عفو عن المواطنة الإسرائيلية نعمة يسسخار المعتقلة لدى السلطات الروسية.

تل أبيب – سبوتنيك. جاء في بيان الحكومة الإسرائيلية عبر حسابها على "تويتر" "باسم الرئيس رؤوفين ريفلين وبتكليف منه ناشد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالعفو عن نعمة يسسخار وإعادتها إلى إسرائيل".

وتمت الإشارة إلى أن "هذا الطلب أرسل الليلة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأفيد قبل ذلك بأن الرئيس الإسرائيلي، ريؤوفين ريفلين، قد طلب في وقت سابق، من الرئيس بوتين العفو عن الفتاة الإسرائيلية لأسباب إنسانية.

واعتقلت نعمة يسسخار، البالغة من العمر 25 سنة في الـ 9 من نيسان/ أبريل من هذا العام، في مطار شيريميتيفو، في العاصمة الروسية، خلال توقف الطائرة التي كانت تقلها في رحلة من دلهي إلى تل أبيب عبر موسكو، بعد عثور السلطات الروسية على 9.6 غرام من الحشيش في حقيبتها.

وأصدر القضاء الروسي حكما بسجن الفتاة الإسرائيلية مدة 7 سنوات ونصف السنة، بتهمة حيازة المخدرات وتهريبها.