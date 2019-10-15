سيناتور أمريكي يكشف عن مشروع قرار جديد لفرض عقوبات على تركيا

قال السيناتور الأمريكي الجمهوري لينزي غراهام إنه سيطرح مشروع قرار يوم الخميس يفرض عقوبات على تركيا بسبب غزوها سوريا.

وأضاف للصحفيين، اليوم الثلاثاء، "سأتقدم بعقوبات على تركيا يوم الخميس وأُقّدر ما فعلته إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب ضد تركيا من خلال عمل تنفيذي غير أن المزيد سيليه"، بحسب رويترز.

وينتقد غراهام، قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، يوم الاثنين، لكنه في الوقت ذاته يؤيد بشدة قرار ترامب فرض عقوبات على تركيا بسبب غزوها لسوريا.

وقال جراهام في بيان "لدى فريق الرئيس خطة وأعتزم دعمهم بأقوى ما يمكن وإعطائهم الوقت والمساحة المناسبين لتحقيق أهدافنا المشتركة".

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت على خلفية العملية العسكرية التركية بشمال سوريا عقوبات على قادة وزارتي الدفاع والطاقة التركية.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية تشمل قائمة العقوبات وزير الدفاع والقائد السابق لهيئة الأركان العامة التركية خلوصي أكار، ووزير الطاقة فاتح دونميز ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم سليمان سويلو.

وبدأت تركيا يوم الأربعاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".