زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يدعو الكونغرس للتصويت ضد سحب القوات الأمريكية من سوريا

أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، اليوم الأربعاء، أنه تم تقديم عريضة مشتركة إلى الكونغرس ضد قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا.

موسكو - سبوتنيك. وكتب شومر على تويتر: "إن الفوضى والضعف في سوريا بعد قرار الرئيس ترامب الكارثي بشأن سحب القوات فجأة من شمال سوريا يتطلب قيادة قوية ومعقولة من قبل الكونغرس. لهذا السبب أنا وبيلوسي (نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي) نحث جميع زملائنا على تأييد هذا القرار (ضد سحب القوات)".

The chaos & insecurity unleashed in Syria by President Trump’s disastrous decision to precipitously withdraw from Northern Syria require strong, smart leadership from Congress



That's why @SpeakerPelosi & I are urging all of our colleagues to support this resolution to oppose it pic.twitter.com/qt7d1gFr0P — Chuck Schumer (@SenSchumer) October 15, 2019

هذا وأعلنت القوات الأمريكية تلقيها أوامر بالانسحاب الكامل من شمال سوريا، فيما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن "وحدات من الجيش العربي السوري دخلت مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي".

وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول، عملية عسكرية تحت "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.