بالصور... زعيم كوريا الشمالية يركب حصانا أبيض وسط الثلوج

نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية صورا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، وهو يركب حصانا أثناء تساقط الثلوج في جبل بايكتو.

وزار زعيم كوريا الشمالية قصر الشمس "كومسوسان"، الذي يعد بمثابة ضريح يكرم الزعيمين السابقين بمناسبة الذكرى السنوية الـ 74 لتأسيس حزب العمال الحاكم، والتي تصادف 10 أكتوبر / تشرين الأول.

وتوجه كيم لزيارة "كومسوسان" مع أعضاء المكتب الرئاسي للجنة المركزية لحزب العمال في يوم 10 أكتوب، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

North Korean state media KCNA releases photos of leader Kim Jong Un riding a white horse on Mount Paektu pic.twitter.com/VsicwSBCjA — AFP news agency (@AFP) October 16, 2019

يذكر أن "كومسوسان" هو المكان الذي تحفظ فيه جثتي كيم إيل-سونغ وكيم جونغ-إيل، جد الزعيم الحالي ووالده.

ويزوره كيم جونغ-أون للاحتفال بالأعياد الوطنية. ومنذ توليه منصبه في أواخر عام 2011، زاره بمناسبة الذكريات السنوية لتأسيس حزب العمال إلا في أعوام 2014 و2016 و2017.