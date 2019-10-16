وكالة: أمريكا شنت هجمات على إيران عقب هجوم "أرامكو"

قالت مصادر أمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة شنت هجوما إلكترونيا على إيران عقب هجمات أرامكو التي استهدفت المملكة العربية السعودية في 14 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر، قولها إن "الهجوم الإلكتروني الأمريكي استهدف قدرات طهران لنشر دعايتها"، مشيرة إلى أن "مثل هذا الهجوم يعد طريقة للرد لا تنطوي على مخاطر سقوط ضحايا في "العالم الواقعي"."

وأضافت المصادر أن الهجمات السيبرانية هي وسيلة لمعاقبة طهران دون إحداث أضرار عالمية.

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت 14 سبتمبر/ أيلول، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

من جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات، وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة "أرامكو" السعودية.