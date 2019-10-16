مسؤول أمريكي يكشف متى ينهار "الناتو"

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، أنه إذا أعيد انتخاب الرئيس دونالد ترامب، فإن حلف الناتو سوف ينهار.

وقال بايدن خلال مناظرات الحزب الديمقراطي: "انتقد الرئيس الأمريكي حلف شمال الأطلسي مرارا، بالإضافة إلى ذلك، تحدث بشكل إيجابي عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمناظرة عرضت على صفحة فيسبوك تابعة لقناة "سي إن إن".

وأكد بايدن أنه في حال انتخاب ترامب للمرة الثانية، "سنواجه مشاكل حقيقية".

كما وصف ترامب بأنه "رئيس غريب الأطوار ومجنون"، كما لا يفهم السياسة الخارجية ويتخذ القرارات "بدافع الخوف من عدم إعادة انتخابه".

بدأ مجلس النواب الأمريكي بآلية سحب الثقة في 25 سبتمبر/أيلول. أما في 16 أكتوبر/تشرين الأول، تم تأجيل التصويت إلى أجل غير مسمى.

كان السبب هو محادثة ترامب الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ويريد أعضاء الحزب الديمقراطي إثبات أن رئيس الولايات المتحدة قد ضغط على زميله الأوكراني لتحفيز التحقيق في قضية فساد ضد ابن جو بايدن. في الوقت نفسه، يعتبر بايدن منافس قوي لترامب في انتخابات 2020.