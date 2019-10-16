دلائل جديدة على تعذيب الصحفي أسانج في السجن

أعلن مقرر الأمم المتحدة الخاص حول التعذيب نيلز ميلتسر، أن الصحفي جوليان أسانج يتعرض للتعذيب النفسي الوحشي ويتم انتهاك حقوقه بشكل منهجي.

وأضاف، إنه لجأ إلى الدول المهتمة، الإكوادور والسويد والولايات المتحدة وبريطانيا، مع اقتراح بالتحقيق في قضية انتهاكات حقوق الصحفي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وردت جميع الدول بالرفض.

وقال ميلتسر، قمت بزيارة أسانج برفقة طبيبين اثنين وتوصلنا إلى استنتاج أنه تعرض للتعذيب النفسي لفترة طويلة، حسب التقرير الطبي، ونشر البيان على قناة يوتوب "رابتلي".

قالت كريستين هرافنسون رئيسة تحرير ويكيليكس لصحيفة "غرايزون"، إن سلطات المملكة المتحدة تحتجز مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، في ظروف أسوأ من الذين يتهمون بالإرهاب كما تمنعه من إعداد قضيته ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن ويكيليكس صرحت، أن أسانج يتعرض للضغط النفسي الشديد في يوليو/تموز الماضي.

ولا يزال أسانج يواجه 18 تهمة كشف الأسرار القومية، كم أعلن القضاء الأمريكي عن الحكم على الصحفي بالسجن 175 عاما.

ونشر مؤسس ويكيليكس عام 2010 سلسلة من التسريبات الأمريكية التي قدمها الاستخباراتي السابق في الجيش الأمريكي تشيلسي مانينغ، ثم بدأت حكومة الولايات المتحدة تحقيقًا جنائيًا ضد ويكيليكس وأسانج على أساس "الحصول غير القانوني على وثائق سرية تتعلق بالأمن القومي".