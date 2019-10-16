الخارجية الكازاخية: القضية النووية لكوريا الشمالية يمكن حلها فقط من خلال الحوار

صرح وزير الخارجية الكازاخي، مختار طليوبيردي، اليوم الأربعاء، أن القضية النووية لكوريا الشمالية يمكن حلها فقط من خلال الحوار ومراعاة مصالح جميع الأطراف.

نور سلطان - سبوتنيك. قال طليوبيردي، في المنتدى الـ12 للتعاون آسيا الوسطى - كوريا، إن كازاخستان تدعم عملية السلام "في شبه الجزيرة الكورية وسياسة سيئول للحد من التوترات في المنطقة وتنمية العلاقات بين الكوريتين".

وأضاف طليوبيردي: "وتوضح القمم بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في 2018 و2019 نوايا الأطراف لإنهاء عصر المواجهة المفتوحة والاتهامات المتبادلة. وتعتقد كازاخستان أيضاً أن المشكلات الحالية المحيطة بالقضايا النووية لكوريا الشمالية يجب أن تحل بشكل سلمي وفقط من خلال الحوار ومراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية".

وأشار وزير الخارجية الكازاخي إلى أن تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية يمثل أولوية قصوى بالنسبة لكازاخستان.