غوتيريش يقف إلى جانب روسيا بشأن إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس

أعلن نائب سفير روسيا في منظمة الأمم المتحدة، غينادي كوزمين، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يشاطر موقف روسيا بشأن عدم إعطاء الدبلوماسيين الروس تأشيرات أمريكية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة بنيويورك.

وقال كوزمين بهذا الصدد: "تمكنا من إقناع مجموعة واسعة من الدول بشأن موقفنا الذي يدعو الأمريكيين إلى إعطاء تأشيرات للدبلوماسيين الروس وهذا حق مطلبي عادل، وبالتالي الدولة المضيفة لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق الأممي بهذا الشأن".

وأشار كوزمين إلى أن التذرع الأمريكي بعد إعطاء تأشيرات للدبلوماسيين مرتبط بمخاوف أمنية وهذا أمر مثير للسخرية.

وأكد كوزمين أن "هذه الحجة تبدو سخيفة لكن لا يمكن اعتبارها إلا ذريعة فقط".

وفي سبتمبر/ أيلول المنصرم، رفضت واشنطن إصدار تأشيرات دخول لعشرة من أعضاء وفد روسي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت موسكو: "إن الخطوة الأمريكية تمثل انتهاكا للالتزامات الدولية".