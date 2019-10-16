مقتل 3 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في كشمير الهندية

أعلنت الشرطة في إقليم جامو وكشمير الهندي، أن ثلاثة مسلحين على الأقل لقوا مصرعهم في اشتباكات مع القوات الخاصة للشرطة الهندية التي انتشرت صباح اليوم الأربعاء في الإقليم.

نيوديلهي - سبوتنيك. وأعلنت قيادة الجيش الهندي، في الأسبوع الماضي، أن حوالي 500 مسلح يستعدون للتسلل إلى أراضي جامو وكشمير من باكستان. في الوقت نفسه، وفقًا لنيودلهي، فإن ما يتراوح بين 200 إلى 300 إرهابي قد تسللوا بالفعل إلى الهند من دولة مجاورة ويقومون بأنشطة تخريبية هناك.

وتضم ولاية جامو وكشمير انفصاليين يناضلون من أجل الحصول على الاستقلال أو الانضمام إلى باكستان، ومع ذلك ليس هناك حدود رسمية في ولاية كشمير بين الجيشين الهندي والباكستاني إلا الخط الفاصل.

وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة على كامل المنطقة الجبلية في كشمير كونها منطقة مقسمة بين البلدين.

وخاضت الدولتان حربين بسبب النزاع على كشمير، وكانت الهند قد ألغت في آب / أغسطس الماضي، في تحرك لبسط السيطرة على جامو وكشمير، الذي تطالب باكستان والصين بحقوق فيه، بندا دستوريا متعلقا بهذه الولاية كان يتيح لها سن قوانينها الخاصة بها. ولاقت خطة رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، لتغيير الوضع الخاص لكشمير، انتقادات لاذعة من الصين وحليفتها باكستان.