قناة أمريكية تعرض "فيديو مفبركا" لعملية "نبع السلام" التركية

عرضت قناة "إيه بي سي نيوز" مقطع فيديو، يزعم أنه يظهر هجوما شنته القوات التركية على مواقع كردية في سوريا.

ويظهر على مقطع الفيديو العديد من الانفجارات والطلقات. وقال مراسل القناة، إيان بانيل: "يظهر هذا الفيديو، الذي حصلت قناة "إيه بي سي نيوز" على نسخة منه، الهجمات العنيفة التي تشنها القوات التركية على مدينة تل أبيض الحدودية".

وشكك مستخدمو الإنترنت التابعون للحزب الجمهوري في صحة الفيديو، ولفتوا الانتباه إلى أن اللقطات التي تظهرها القناة تشبه إلى حد كبير الفيديو الذي تم تصويره في عام 2017 ونشر على موقع يوتيوب تحت عنوان "Night Shooting at Knob Creek".

وتم تصوير مقطع الفيديو المذكور خلال معرض عسكري في ملعب التدريب "Knob Creek"، في ولاية كنتاكي الأمريكية، يُظهر التسجيل الأصلي الضوء من هواتف الأشخاص الذين كانوا يصورون الحدث، لكن الألوان الموجودة في الفيديو، الذي أظهرته "ABC News" كانت أقل توهجا، ولم تكن الإضاءة الخلفية ملحوظة.

وأعربت القناة في بيان رسمي إلى وسائل الإعلام، عن ندمها على الخطأ وقاموا بإزالة مقطع الفيديو. في السابق، كان من الممكن مشاهدة اللقطات على قناة يوتيوب تابع للقناة.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".