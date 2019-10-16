"يبدو أنهم شاهدوا حلما"... أول تعليق من إيران على تعرضها لهجمات من أمريكا

نفى وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، أن تكون إيران تعرضت لهجوم إلكتروني في الفترة الأخيرة بعد الهجوم على أرامكو السعودية.

وقال آذري: "يبدو أنهم شاهدوا حلما، لا لم يحدث ذلك".

ويأتي الرد الإيراني بعد أن كانت مصادر أمريكية أكدت لوكالة "رويترز"، أن الولايات المتحدة شنت هجوما سيبرانيا ضد إيران في أعقاب اعتداء "أرامكو" في سبتمبر (أيلول) الماضي، استهدف قدرات طهران على نشر "دعايتها".

وأضافت المصادر أن الهجمات السيبرانية هي وسيلة لمعاقبة طهران دون إحداث أضرار عالمية.

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت 14 سبتمبر/ أيلول، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

من جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات، وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة "أرامكو" السعودية.