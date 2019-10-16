خبير أمريكي يعلق على خطط روسيا لإرسال الروبوت "فيدور" إلى القمر

قال الخبير والصحفي الأمريكي المتخصص في مجال الفضاء، أرس تكنيكا، إن فكرة روسيا بإرسال روبوت إلى سطح القمر تثير عدة أسئلة من حيث إمكانية شركة "روسكوسموس" بتمويل هذه العملية ماليا

وأضاف تكنيكا تعليقا على ما نشرته "سبوتنيك" إن فكرة إنشاء عائلة من الروبوتات تحتاج لتمويل مالي ضخم، إضافة إلى العديد من المسائل الفنية والتكنولوجية.

وتخطط "روسكوسموس" لإرسال روبوت على مركبة قمرية مرتبط بـ"جسد" الروبوت "فيدور" إلى القمر بعد 3-4 سنوات.

وقالت "روسكوسموس" لـ "سبوتنيك": "هذه المركبة القمرية التي سيثبت عليها روبوت، والذي سيكون الروبوت "فيدور" جده.

في وقت سابق، قال المدير التنفيذي لشركة "تقنية أندرويد " (مطور الروبوت فيدور)، يفغيني دودوروف إن دراسة كواكب النظام الشمسي والقمر ستُجرى على الأرجح باستخدام روبوتات تشبه الحيوانات أو روبوتات بشرية على قاعدة بعجلات.

وفي 18 سبتمبر/أيلول 2019، نشر على صفحة الروبوت "فيدور" على التويتر صورة لهذه المركبة الفضائية مع الروبوت بـ"جسد" "فيدور" على عجلات.