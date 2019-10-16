Widgets Magazine
تسجيل
13:10 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    الخارجية الصينية

    بكين: ندعم دمشق في مكافحة الإرهاب ولا نملك معلومات عن مسلحي "حركة تركستان الشرقية"

    CC0 / WhisperToMe
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، إن وزارة الخارجية الصينية ليس لديها بيانات دقيقة عن عدد مسلحي حركة تركستان الشرقية الإسلامية، التي تنشط على أراضي الصين، الذين يقاتلون الآن في سوريا.

    الصينيون التركستان يهاجمون على مواقع الجيش السوري بريف اللاذقية
    © Sputnik . Bassel Shartouh
    الصينيون "التركستان" يهاجمون مواقع الجيش السوري بريف اللاذقية
    بكين - سبوتنيك. وقال قنغ شوانغ، للصحفيين خلال إحاطة إعلامية، اليوم الأربعاء: "ليس لدي معلومات أو تفاصيل دقيقة بشأن سؤالكم حول عدد مقاتلي تركستان الشرقية، الذين يقاتلون في سوريا، لكن أود التأكيد على أن حركة تركستان الشرقية قد تم تعريفها من قبل مجلس الأمن الدولي بصفتها منظمة إرهابية".

    ولفت إلى أن سبب ذلك هو أن "العديد من عناصر هذه الحركة يتوجهون في السنوات الأخيرة إلى مناطق قد اندلعت فيها نزاعات مسلحة وينضمون إلى قوى الإرهاب العالمية، وهذا ما يلحق أضرارا جسيمة بالسلام والاستقرار في البلدان والمناطق ذات الصلة".

    وأكد الدبلوماسي الصيني أن مكافحة حركة تركستان الشرقية، هي عنصر مهم في الكفاح العالمي ضد الإرهاب.

    وقال: "الصين تدعم جميع الجهود، التي تبذلها الحكومة السورية في مجال مكافحة الإرهاب، وهي مستعدة بالتعاون مع الأطراف المعنية لبذل جهود مشتركة لمكافحة التهديد الإرهابي والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين".

    يذكر أنه سبق واحتل المهاجرون من الصين في عام 2015 المرتبة الأولى من بين المقاتلين الأجانب، الذين تم احتجازهم على الحدود التركية السورية (324 من أصل 913 محتجزا). 

    وفي يوليو/ تموز 2015، وصف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية التركية اتهامات بكين بأن الدبلوماسيين الأتراك في إقليم جنوب شرق آسيا يساهمون في إرسال المهاجرين من أصل "يوغوري" إلى سوريا للمشاركة في النزاع العسكري الدائر هناك بالسخيفة.

    انظر أيضا:

    الخارجية الصينية: مساهمة روسيا في مكافحة الإرهاب في سوريا "كبيرة جدا"
    الصين وأفغانستان تتفقان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب
    يبحث مكافحة الإرهاب... اجتماع أمني في طهران غدا بمشاركة روسية وصينية
    الجولاني يحشد "النصرة وداعش والتركستان" شرق اللاذقية... وقائد ميداني يرد: قادمون إلى كباني (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    مكافحة الإرهاب, سوريا, الصين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الروسية أليونا كوستورنايا خلال أدائها برنامجها الفني الحر للتزلج على الجليد في بطولة فينلانديا تروفي 2019 في مدينة إسبو، فنلندا
    سطوع نجمة روسية جديدة في التزلج على الجليد
    دموع التمساح الأمريكي على سوريا
    دموع التمساح الأمريكي على سوريا
    إنفوجرافيك - عملية نبع السلام العسكرية التركية في شمال سوريا
    خارطة عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في سوريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك