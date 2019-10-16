مساعد وزير الخارجية الأمريكي يحمل رسالة إلى قطر حول إيران

وقالت الخارجية الأمريكية في إعلانها، أمس الثلاثاء، إن شنكر سيتوجه إلى الدوحة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 19 من الشهر نفسه، لمناقشة بعض القضايا الثنائية بين البلدين.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن شنكر سيلتقي وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وعددا من المسؤولين في الحكومة القطرية.

ومن المنتظر أن يشدد مساعد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة توحد دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة "النشاط الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة"، حسبما قالت الخارجية الأمريكية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك القاعدة العسكرية الأكبر لها في الدول العربية داخل قطر وهي قاعدة العديد.