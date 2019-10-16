تركيا: هدف "نبع السلام" تطهير المنطقة الحدودية وعودة النازحين إلى المنطقة الآمنة

صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بأن العملية العسكرية شمالي سوريا "نبع السلام" تستهدف تطهير المنطقة الحدودية من الإرهابيين.

وأضاف جاويش أوغلو في كلمة له أمام البرلمان التركي، نقلتها الأناضول، أن العملية العسكرية التركية شمالي سوريا تستهدف كذلك عودة النازحين السوريين إلى المنطقة الآمنة. #مباشر | كلمة لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش اوغلو امام البرلمان التركي https://t.co/FVe74ufdqE — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 16, 2019

يذكر أن طلائع الجيش السوري دخلت، اليوم الأربعاء، إلى مدينة الرقة شمال شرقي سوريا، وذلك لأول مرة منذ خمس سنوات، وثبتت بعض نقاط المراقبة في المدينة.

وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" إن "طلائع الجيش السوري تدخل مدينة الرقة لأول مرة منذ خمس سنوات وتثبت بعض نقاط المراقبة في المدينة".

وفي وقت سابق، نشرت على شبكة الإنترنت صور ومقاطع فيديو تظهر نقل دبابات للجيش العربي السوري إلى الرقة.

وبدأت تركيا، يوم الأربعاء 9 أكتوبر / تشرين الأول، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام"، وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".