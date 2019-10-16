الرئاسة التركية تؤكد عقد لقاء بين أردوغان وبومبيو وبنس غدا في أنقرة

أكد رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي غدا في أنقرة، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الرئاسة التركية إن اللقاء سيعقد لمناقشة التطورات الأخيرة، الخاصة بالعملية العسكرية التي تنفذها أنقرة ضد مواقع الأكراد شمال شرقي سوريا.

وكتب رئيس دائرة الاتصالات فخر الدين ألتون في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أن "أردوغان سيلتقى غدا وزير الخارجية الأمريكي، ونائب الرئيس الأمريكي، ولن يلتقي الوفد الأمريكي الذي سيزور أنقرة".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إنه لن يلتقي نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبيو في أنقرة، بحسب (أ ف ب).

وأعلن أردوغان، في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

#BREAKING Erdogan says won't meet Pence, Pompeo on Ankara visit pic.twitter.com/6wZGef3av9 — AFP news agency (@AFP) October 16, 2019

وتقول تركيا إن العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة"، لكن العديد من الدول تحذر من تداعيات هذه العملية، وتعتبرها تهديدا للاستقرار والأمن في المنطقة، نظرا لاحتمالية فرار مسلحي "داعش" الذين يحتجزهم الأكراد.