بومبيو: أمريكا تعمل على ضمان عدم حدوث فراغ في سوريا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن أمريكا تعمل على ضمان عدم حدوث فراغ في سوريا.

نقلت وكالة "رويترز"، عن بومبيو الذي أجرى مقابلة مع "شبكة فوكس بيزنس"، أن "أردوغان مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة".

وأضاف بومبيو، أن "الوفد الأمريكي يعتزم المغادرة في وقت لاحق اليوم وإن الهدف هو إيجاد حل للوضع في سوريا وليس الإضرار بالعلاقات الأمريكية التركية".

وأكدت الرئاسة التركية، عقد لقاء بين أردوغان ووزير الخارجية الأمريكي بومبيو ونائب الرئيس الأمريكي بنس غدا في أنقرة.

وكتب رئيس دائرة الاتصالات فخر الدين ألتون في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن "أردوغان سيلتقى غدا وزير الخارجية الأمريكي، ونائب الرئيس الأمريكي، ولن يلتقى الوفد الأمريكي الذي سيزور أنقرة".

كما من المقرر أن يجتمع مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قبيل محادثات غدا بين مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأعلنت واشنطن فرض مجموعة من العقوبات على تركيا يوم الاثنين الماضي، وتم انتقاد ترامب بعد فرضها، حيث قالوا إنها "أضعف من أن تحدث أثرا".

وأعلن أردوغان، في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وتقول تركيا إن العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة"، لكن العديد من الدول تحذر من تداعيات هذه العملية، وتعتبرها تهديدا للاستقرار والأمن في المنطقة، نظرا لاحتمالية فرار مسلحي "داعش" الذين يحتجزهم الأكراد.