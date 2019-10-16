بعد فوزه بجائزة نوبل... آبي أحمد يدعو نتنياهو لزيارة إثيوبيا

ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيسي حكومة إثيوبيا وإسرائيل والذي جاء بمبادرة من الجانب الإثيوبي.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي هنأ نظيره الإثيوبي على فوزه بجائزة نوبل للسلام.

كما عبر آبي أحمد لنتنياهو عن سعادته بزيارته لإسرائيل الشهر الماضي وأنه معجب بالتطورات التي حدثت في إسرائيل في السنوات الأخيرة.

وفي نهاية المحادثة، دعا آبي أحمد نتنياهو للقيام بزيارة رسمية إلى إثيوبيا.

وفاز رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الجمعة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، لجهوده من أجل إقرار السلام مع إريتريا.

وقالت المتحدثة باسم لجنة نوبل: "لجهوده المتميزة من أجل التسوية السلمية في المنطقة"، مشيرة إلى أن هذه الجهود تمثلت باتفاق سلام مع إريتريا.

واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات، في يوليو/تموز 2018، بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.

وقيمة الجائزة 9 ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي حوالي 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في الـ 10 من ديسمبر/كانون الأول القادم.