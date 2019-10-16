ماكرون يعرب عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق حول "بريكست" في الساعات المقبلة

عبّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأربعاء، عن تفاؤله باحتمال التوصل لاتفاق حول "بريكست" في الساعات المقبلة.

باريس – سبوتنيك. قال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بعد مجلس فرنسي ألمانيا مشترك عُقد في مدينة تولوز الفرنسية، "الأصداء التي تصلنا إيجابية وآمل أن يتم التوصل لاتفاق في الساعات المقبلة".

وعبّر ماكرون عن أمله بالتوصل إلى اتفاق قائلا: "أريد أن أُقنع نفسي بأنه يتم التوصل لاتفاق بشكل نهائي وبأننا سنوافق عليه غداً عندما يلتقي زعماء الاتحاد الأوروبي مع بوريس جونسون".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن "بريطانيا تقترب من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست، في ظل تقديم تنازلات من جانب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فيما يتعلق بالحدود الأيرلندية".وأضافت الصحيفة، أنه "سيتعين على جونسون الفوز بموافقة البرلمان بما فيها الحزب الديمقراطي الوحدوي الإيرلندي وأنصار البريكست المتشددين داخل حزب المحافظين على أساس أنه بموجب هذا الاتفاق ستظل إيرلندا الشمالية من الناحية القانونية داخل الأراضى الجمركية لبريطانيا".

وقال مصدر للصحيفة إن "مثل هذا الاتفاق سيكون من الصعب للغاية على الحزب الديمقراطي الوحدوي تقبله، لكنه لا يستطيع أن ينتقد علانية جهود جونسون".

وأفادت مصادر بريطانية وأوروبية رفيعة المستوى بأن مسودة الاتفاق يمكن أن تنشر، اليوم الأربعاء، لو قدم داوننغ ستريت الضوء الأخضر النهائي.

وأوضحت الصحيفة أنها علمت أن شروط التفاوض تم الاتفاق عليها، من حيث المبدأ ستكون إقامة حدود جمركية عبر البحر الإيرلندي.

وكان ترتيبا مشابها قد تم رفضه من قبل رئيسة الحكومة السابقة تريزا ماي على أساس أنه لا يمكن أن يقبل بها أي رئيس وزراء بريطاني.