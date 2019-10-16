أردوغان يعتزم زيارة روسيا في 22 أكتوبر لبحث التسوية السورية مع بوتين

أعلنت إدارة الرئيس التركي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة سوتشي الروسية يوم الثلاثاء 22 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال ممثل الإدارة "يعتزم رئيسنا زيارة سوتشي بتاريخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر".

ومن الجانب الروسي، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك" قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يصل إلى سوتشي في 22 أكتوبر، مسألة التسوية السورية.

يأتي ذلك على خلفية دعوة الرئيس الروسي لنظيره التركي، خلال مكالمة هاتفية، لزيارة روسيا. حيث ناقشا التسوية السياسية في سوريا واجتماع اللجنة الدستورية في أكتوبر/ تشرين الأول في جنيف.