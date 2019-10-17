بسبب عملية "نبع السلام"... واشنطن تهدد بفرض عقوبات إضافية على تركيا 

أعلن وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوشين، فجر اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات إضافية على تركيا، إذا لم توافق أنقرة على إنهاء هجومها العسكري في شمال سوريا.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن منوشين، قوله: "سوف يتم فرض عقوبات إضافية إذا لم يتفقوا على وقف لإطلاق النار" .

كان ترامب قد هدد تركيا بـ "ضربها ماليا" في حال ارتكبت تجاوزات خلال العملية العسكرية. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، أن ترامب سيمنح وزارة الخزانة الأمريكية صلاحيات واسعة لفرض عقوبات كبيرة على تركيا، بسبب عمليتها العسكرية في سوريا.

وفي سياق متصل، حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في رسالة قبل بدء الهجوم التركي على سوريا، قائلا "لا تكن متصلبا... لا تكن أحمقا".

هذا وبدأت تركيا الأربعاء الماضي عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام"، مدعية أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).

وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.

​وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة، عن سحب قواتها من شمال شرقي سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود".