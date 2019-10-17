لاريجاني: كثير من دول العالم ترغب بالتعاون الاقتصادي مع إيران

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، بأن الكثير من الدول ترغب بالتعاون الاقتصادي مع بلاده.

وقال لاريجاني، إن الكثير من دول العالم مستائين من عدم وفاء أمريكا بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي، وأعربوا عن الغربة بالتعاون الاقتصادي مع إيران ولكن من المحتمل أن يكون أسلوب العمل مختلفا. وذلك بحسب وكالة "إرنا".

وقد أدلى رئيس مجلس الشورى الإيراني بتلك التصريحات للصحفيين، مساء أمس الأربعاء، في مطار "مهراباد" بطهران، حين عودته من بلغراد في ختام اجتماع الدورة الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي.

وقال لاريجاني:

لقد كانوا يرغبون بأن يطلعوا على مواقف إيران ووجهات نظرها حول بعض القضايا والأحداث الحاصلة في المنطقة ومنها العراق وسوريا.

ونوه لاريجاني إلى القضايا المختلفة التي جرى بحثها خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، والتي نظمت تحت شعار كيفية العمل بالالتزامات الدولية واحترام استقلال الدول، خاصة وأن الكثير من الدول انتقدت سلوكيات أمريكا في النظام الدولي وإجراءاتها الفوضوية.

كما لفت إلى الكثير من اللقاءات التي أجراها مع نظرائه ومندوبي الدول الأخرى المشاركة في الاجتماع، والتي تناولت قضايا التعاون الثنائي إضافة إلى الأمور والقضايا الراهنة في مختلف الاصعدة الإقليمية والدولية.