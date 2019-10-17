الدفاع التركية تعلن مقتل 673 عنصرا من المسلحين الأكراد خلال عملية "نبع السلام"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، عن مقتل أكثر من 673 عنصرا من المسلحين "الإرهابيين" الأكراد خلال عملية "نبع السلام" العسكرية التركية شمالي سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيانها الصادر: "استطاع الجيش التركي خلال عمليته العسكرية (نبع السلام) شمالي سوريا قتل أكثر من 673 عنصرا من المسلحين الإرهابيين التابعين لتنظيمات كردية مختلفة".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة "داعش".

Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 673 oldu. #MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2019

وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.

​وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة، عن سحب قواتها من شمال شرقي سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود".