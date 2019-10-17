بالفيديو... طعن مواطن ألماني خلال مسيرة مناهضة لعملية "نبع السلام"

تعرض ألماني من أصل تركي للطعن في ظهره من قبل موالين لتنظيم "حزب العمال الكردستاني" في بلدة لودنشايد بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، ذكر متحدث الشرطة في البلدة، أن الطعنة ألحقت إصابة بالغة بالشخص الذي لم يتم الكشف عن هويته، مشيرا إلى أنه يبلغ من العمر 50 عاما، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمت عملية الطعن خلال مسيرة نظمها مناصرو الحزب، احتجاجا على عملية "نبع السلام" التي تشنها تركيا شمال شرقي سوريا.

وأعلنت السلطات بالبلدة بدء التحقيقات اللازمة للكشف عن الملابسات، دون أن توضح ما إذا كان قد تم ضبط الجناة أم لا.

يذكر أنه في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات؛ لتطهيرها من الإرهاب، على حد وصف أنقرة، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.