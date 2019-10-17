"يرغبون بالتعاون مع إيران"... لاريجاني يتحدث عن تفاصيل اجتماع دولي

كشف علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، تفاصيل مشاركته في اجتماع الدورة الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي، في العاصمة الصربية بلغراد.

وقال لاريجاني، في تصريح أدلى به للصحفيين، مساء الأربعاء، في مطار "مهراباد" بطهران، إن الكثير من الدول ترغب بالتعاون الاقتصادي مع إيران.

وأضاف لاريجاني في المطار أثناء عودته: "لقد بدا أن الكثير من مسؤولي الدول المشاركة في الاجتماع كانوا مستائين من عدم وفاء أمريكا بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي، وأعربوا عن الرغبة بالتعاون الاقتصادي مع إيران ولكن من المحتمل أن يكون أسلوب العمل مختلفا"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأوضح: "لقد كانوا يرغبون بأن يطلعوا على مواقف إيران ووجهات نظرها حول بعض القضايا والأحداث الحاصلة في المنطقة ومنها العراق وسوريا".

ولفت لاريجاني إلى أن لقاءاته مع كبار المسؤولين في صربيا والمحادثات التي أجراها معهم حول مختلف القضايا ومنها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، كاشفا عن زيارة سيقوم بها الرئيس الصربي إلى طهران الشهر المقبل، معربا عن أمله بأن توفر الزيارة السبل المناسبة لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.