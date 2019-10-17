بالفيديو...نشطاء تغير المناخ يعطلون القطارات في شرق لندن

قام نشطاء لمكافحة تغير المناخ، صباح اليوم الخميس، بتعطيل خدمات السكك الحديدية شرقي لندن، وذلك اعتراضا على سياسة الحكومة بشأن الإهمال المتعمد بقرارات مؤتمر المناخ والبيئة العالمي.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعملية تعطيل السكك الحديدية من بعض نشطاء البيئة الذين رددوا شعارات لمكافحة تغير المناخ العالمي، ودعوا الحكومة البريطانية إلى تطبيق القوانين والمعايير البيئية الجديدة التي أقرها المؤتمر المناخي العالمي.

No one stops an East London commuter getting to work on time. Pick on taxis not trains, you idiots https://t.co/9qBxC6MTjO — Suzie Rowson (@SuRoRowson) October 17, 2019

ومن جهتها أعلنت الشرطة البريطانية أنها تعاملت مع الأحداث التي وقعت في مناطق شادويل وسترادفورد وكانينغ تاون بالقرب من حي المال في كناري وارف بلندن.

وأضافت الشرطة في بيان لها: "ألقينا القبض على البعض بالفعل ويعمل أفرادنا على استئناف الخدمات بسرعة".