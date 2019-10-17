مـد خط أنابيب "التيار التركي" عبر صربيا يجري وفقا للخطة وينجز قبل نهاية العام

أعلن السفير الصربي الجديد في روسيا، ميروسلاف لازانسكي، اليوم الخميس، أن بناء خط أنابيب "التيار التركي" عبر صربيا يجري وفقاً للخطة وسيكتمل قبل نهاية العام.

موسكو - سبوتنيك. وقال لازانسكي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بخطوط الأنابيب، يتم الانتهاء من البناء، من المتوقع إنجازه قبل نهاية العام وقد تم تركيب خطوط الأنابيب جزئياً، بداية من الحدود البلغارية كل شيء على ما يرام والعملية جارية".

وأشار لازانسكي إلى أن الجانب البلغاري كان لديه بعض التأخير في بناء البنية التحتية، قائلا: "يبدو أن إحدى الشركات أبدت امتعاضا من المناقصة، لكن المحكمة العليا في بلغاريا قضت بأن تستمر عملية بناء "التيار التركي". لكن أثناء تأخير الجانب البلغاري، عملنا بنشاط من جهتنا".

إلى ذلك أفاد النائب الأول لرئيس الوزراء الصربي، وزير الخارجية، إيفيتسا داتشيتش، أن بدء إمدادات الغاز من التيار التركي إلى صربيا وعبر أراضيها إلى هنغاريا يعتمد على بلغاريا.

ومن المتوقع أن يتلقى خط أنابيب قيد الإنشاء في صربيا من الحدود مع بلغاريا إلى هنغاريا، الغاز من التيار التركي. وهذا الفرع يبلغ طوله 402 كيلومترًا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 12.87 مليار متر مكعب سنويًا. وقال رئيس شركة "غازبروم"، أليكسي ميلر، في يونيو/ حزيران الماضي، أنه كان من المخطط توسيع شبكات نقل الغاز في بلغاريا وصربيا لتلقي "الوقود الأزرق" من التيار التركي بحلول نهاية عام 2019.

ويتضمن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار التركي" بناء خطين رئيسيين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب. الخط الأول مخصص لتوريد الغاز مباشرة إلى السوق التركية، أما الآخر فمخصص لتوريد الغاز عبر الأراضي التركية إلى الدول الأوروبية، ومن المتوقع إنجازه بحلول نهاية عام 2019.