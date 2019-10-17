رسالة ترامب إلى أردوغان تثير ضجة... وأمير سعودي: يكفي آخر 3 كلمات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة بعثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اليوم الذي أعلنت فيه أنقرة بدء العمليات العسكرية في شمال سوريا وأطلقت عليها اسم "نبع السلام".

الرسالة المؤرخة بتاريخ الـ9 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قال فيها ترامب مخاطبا أردوغان: "لنعمل على صفقة جيدة، لا تكن أحمقا"، محذرا الرئيس التركي في لغة أثارت صدمة، قائلا: "لا تكن شخصا قويا"، لافتا إلى أن "التاريخ سينظر إليك إيجابيا إذا حققت الأمر بصورة صحيحة وإنسانية"، محذرا إياه في الوقت ذاته من أن التاريخ سينظر إليه "إلى الأبد كالشيطان إذا لم تحصل أمور جيدة".

وأضاف ترامب في الرسالة التي كشفت عنها قناة "فوكس بيزنس" الأمريكية: "لا تخيب ظن العالم"، لافتا إلى أن الأكراد مستعدون للتفاوض ومستعدون لتقديم "تنازلات ما كانوا ليقدموها في الماضي".

هذا خطاب ترامب لأردوغان قبل 8 أيام .

تصريحات ترامب عادةً لا تخلو من الفظاظة تجاه شتى الدول.. ولكن لغة هذا الخطاب تجاوزت هذا بكثير الى الإهانة المباشرة..لا أشك أنه ستكون لأردوغان ردة فعل قوية وتصريح ناري على هذا ولا أشك أيضًا أنه سيتراجع عما في تصريحه المزلزل بعدأيام ويفعل نقيضه! pic.twitter.com/6zaUckANme — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) October 17, 2019

من جانبه، دخل الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على الخط، وعلق في سلسلة تغريدات ناشرا "ترجمة" للرسالة، قائلا: "لمن لا يجيد الإنجليزية.. لم أجد له ترجمة دقيقة متاحة.. ولكن يكفي ترجمة آخر 3 كلمات:- لا تكن أحمقًا!!!!"

لمن لا يجيد الإنجليزية.. لم أجد له ترجمة دقيقة متاحة .. ولكن يكفي ترجمة آخر 3 كلمات:-

لا تكن أحمقًا!!!! — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) October 17, 2019

​وبدأت تركيا حملتها العسكرية شمال شرقي سوريا، الأربعاء قبل الماضي، معلنة أن هدفها القضاء على الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، المصنف تنظيما إرهابيا في تركيا.