الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتوصلان إلى اتفاق حول البريكست

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، اليوم الخميس عن توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الى اتفاق حول البريكست قبل قمة الاتحاد.

وكتب تغريدة: "عندما تكون هناك ارادة يكون هناك اتفاق، وهو اضحى بيننا. انه اتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الاوروبي وللمملكة المتحدة على حد سواء.. وانا أوصي القمة بقبول هذه الصفقة".

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17, 2019

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كما أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، التوصل إلى اتفاق مشترك مع الاتحاد الأوروبي بشأن "البريكسيت".

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019

وغرد جونسون: "لقد توصلنا إلى اتفاق جديد ورائع يسلم السيطرة على شؤوننا إلى أيدي بريطانيا. والآن يجب على البرلمان ضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم السبت حتى نتمكن من معالجة القضايا الأخرى ذات الأولوية مثل تكاليف المعيشة ، والخدمات الصحية الوطنية ، والجريمة والبيئة".

وتعثرت مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد رفض مجلس العموم البريطاني ثلاث مرات اتفاقا تفاوضت عليه ماي للخروج من الاتحاد، ولم ينجح البرلمان في تحقيق أغلبية لأي بديل للاتفاق. ومن المتوقع أن تحاول ماي طرح اتفاقها للتصويت للمرة الرابعة هذا الأسبوع.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أمهلوا ماي حتى 22 مايو/ أيار المقبل للانسحاب إذا وافق المشرعون في بلادها على اتفاق الخروج، وحتى 12 أبريل إذا رفضوه.