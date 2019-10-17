مظاهرات في برشلونة احتجاجا على أحكام بحق قادة انفصاليين... فيديو

بدأت مظاهرات طلابية، مؤيدة لاستقلال إقليم كتالونيا، اليوم الخميس، احتجاجا على حكم بسجن 9 من قادة الانفصال، بالرغم من تحذير جديد من الحكومة الإسبانية بأنها ستتدخل لفرض الأمن إذا لزم الأمر.