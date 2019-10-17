خبير: فرصة نجاح اتفاق بريكسيت الجديد "ضعيفة"

قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد أصفهاني، إن الاتفاق الكبير الجديد الذي تم الإعلان عنه اليوم بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتضمن تفاصيل وإجراءات تمنع قيام حدود برية فاصلة مع أيرلندا الشمالية.

وأضاف أن هناك ترتيبات لبقاء أيرلندا داخل الاتحاد الجمركي، وهو ما أغضب حزب الاتحاد الديمقراطي في أيرلندا الشمالية، ومن المتوقع أن يرفض التصويت الذي دعا إليه رئيس الوزراء السبت، ما لم يتمكن من إقناعهم بالتصويت لصالح الاتفاق، كما أن هناك جانبا من حزب المحافظين يتوافق مع تصويت حزب الاتحاد الديمقرطي، ومن الممكن أيضا أن يرفض التصويت لصالح القرار.

وفي حال رفض مجلس العموم الاتفاق، يقول أصفهاني إن جونسون ربما يؤجل التصويت لأن الفشل يمثل كارثة على جونسون وحكومته.

وتوقع أصفهاني موافقة قمة الاتحاد على الاتفاق، حيث من غير المرجح أن يكون تم الإعلان عنه دون التوصل لاتفاق في أروقة الاتحاد وقد دأب عمليا على رهن قبول الاتفاقات المعلن عنها بالموافقة النهائية لقمة بروكسل.

وأكد الكاتب أن الداخل البريطاني يختلف بشأن تقييم مدى الاستعداد لبريكسيت، ففي الوقت الذي تقول فيه الحكومة إنها أنفقت مليارات للاستعداد للخروج دون اتفاق تقول الشركات المتوسطة والصغيرة إن الخروج دون اتفاق سيكون له تداعيات سلبية، وهذا سيتوقف على طبيعة الخروج، فإذا خرجت بريطانيا دون اتفاق سيكون لهذا تداعيات سلبية كبيرة نتيجة القطيعة الفجائية مع الاتحاد الأوروبي.