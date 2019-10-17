رفع العلم السعودي والإسرائيلي في القدس

أقدم مواطنان إسرائيليان على رفع العلمين الإسرائيلي والسعودي على سور في مدينة القدس.

نشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابعة للخارجية الإسرائيلية الصورة وعلقت عليها "رفع مواطنان إسرائيليان العلم السعودي في أورشليم القدس إلى جانب العلم الإسرائيلي، يرسلان رسالة سلام إلى الشعب السعودي متمنيان في أن يتحقق السلام بين الدولتين".

رفع مواطنان إسرائيليان العلم السعودي 🇸🇦 في أورشليم القدس إلى جانب العلم الإسرائيلي 🇮🇱، يرسلان رسالة سلام إلى الشعب السعودي متمنيان في أن يتحقق السلام بين الدولتين @yankihebrew pic.twitter.com/jrKfPv6uxD — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 16, 2019

​ووجهت الخارجية الإسرائيلية الأسبوع الماضي دعوة إلى المنتخب السعودي الذي كان يزور الأراضي الفلسطينية، لملاقاة المنتخب الفلسطيني لأول مرة على أرضه ضمن تصفيات كأس العالم.

ونشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" صورة للمنتخب السعودي أمام قبة الصخرة في القدس، وهي الصورة التي اتخذت لوفد من الاتحاد السعودي لكرة القدم أثناء زيارته للمسجد الأقصى.

وكتب الصفحة في تعليقها علي زيارة القدس "زار وفد من بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم مدينة أورشليم القدس قبل المباراة التي تجمعه مع نظيره الفلسطيني".

وأضافت الصفحة الرسمية "يسعدنا أن تمتد مساحة هذه الروح الرياضية لتشمل مباراة بين السعودية وإسرائيل أيضا".‬