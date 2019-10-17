تزامنا مع لقاء أردوغان وبينس... البيت الأبيض يهدد بتوسيع العقوبات على تركيا

هدد البيت الأبيض، بتوسيع العقوبات على تركيا "لإبقائها داخل الحدود"، في تهديد موجه تزامنا مع لقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، حول سوريا.

قال مستشار البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية، لاري كودلو، في تصريح لقناة "CNBC" الأمريكية، اليوم الخميس "سنقوم باستخدام العقوبات، ويمكننا اللجوء إلى مزيد من العقوبات لإبقاء تركيا داخل الحدود".

وكانت الرئاسة التركية قد أعلنت في وقت سابق، بدء اجتماع بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، لبحث العملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا.

ومن المتوقع أن يدعو بنس تركيا إلى وقف هجومها على المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا، وذلك بعد يوم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات صارمة بسبب العملية.

وفجّر الهجوم الذي بدأته تركيا، قبل أسبوع، أزمة إنسانية جديدة في سوريا في ظل نزوح أكثر من 300 ألف مدني، وأثار مخاوف أمنية تتعلق بآلاف من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي في سجون الأكراد، بالإضافة إلى أزمة سياسية يواجهها ترامب في الداخل، بحسب "رويترز".

وواجه ترامب اتهامات بالتخلي عن المقاتلين الأكراد الذين كانوا شركاء واشنطن الرئيسيين في معركة إنهاء "الدولة" التي أعلنها تنظيم "داعش" في سوريا حين سحب القوات الأمريكية من على الحدود بينما بدأت تركيا هجومها في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول. ودافع ترامب عن الخطوة، أمس الأربعاء، ووصفها بأنها "عبقرية من الناحية الاستراتيجية".