أول تعليق رسمي من تركيا بشأن وجود قيادات وأموال لنظام البشير على أراضيها

علق السفير التركي في السودان عرفان نذير، اليوم الخميس، على ما تردد مؤخرا بشأن إيواء تركيا لقيادات وأموال نظام البشير.

وقال عرفان، إن "ما يشاع عن وجود قيادات وأموال للنظام السابق في تركيا مبالغ فيه".

وأضاف السفير التركي، أن "تركيا مع الشعب السوداني ومصالحه وأنها على استعداد لأي حوار في أي موضوع مع الجانب السوداني". بحسب موقع "السوداني".

في سياق آخر، أكد عرفان أن عملية "نبع السلام" في شمال شرق سوريا ستتواصل حتى يتم تنظيف المنطقة مما وصفهم بالمجموعات الإرهابية في إشارة للمسلحين الأكراد، لافتا إلى أن تركيا ليس لديها مشكلة في وجود الجيش السوري في منبج.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة "داعش".

وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.

وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة، عن سحب قواتها من شمال شرقي سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود".