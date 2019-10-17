صندوق النقد يعلق على التوصل إلى اتفاق بشأن "بريكست"

أعلنت كريستالينا غيورغييفا، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن الصندوق يرحب بالتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت غيورغييفا للصحفيين "إنها أخبار سارة. بالطبع، نحن نرحب بها ... آمل بأنه في الأيام القليلة المقبلة، ستكون هناك إرادة سياسية في كل مكان لهذا الاتفاق".

وتابعت مازحة، "عندما وصل إليها خبر التوصل إلى الاتفاقية، "قفزت بفرح، مثل سعر الجنيه البريطاني".

وختمت بالقول: "نود التوصل إلى اتفاق".

وأصبح معروفا اليوم، أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، توصلوا إلى اتفاق بشأن خروج البلاد من الاتحاد (بريكست) قبل انعقاد قمة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي.

في وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، في 31 تشرين الأول /أكتوبر، معرباً عن أمله بأن يوافق مجلس العموم البريطاني على الاتفاقية الجديدة.